Um homem, de 18 anos, foi preso porte ilegal de arma de fogo, munições e tráfico de drogas, na manhã desta terça (10) no bairro Cerâmica em Rio Novo. Durante a ocorrência o suspeito tentou fugir da polícia pulando em um córrego de esgoto que atravessa a região.

Segundo informações da PM, durante um patrulhamento preventivo pelo bairro, os militares se depararam com o indivíduo em atitude suspeita. Ao ser abordado não acatou a ordem da equipe, sacou o revólver e fugiu. Durante a fuga, visando em escapar dos policiais, o suspeito ultrapassou uma cerca de arame farpado, pulou em um córrego de esgoto e descartou o revólver nas águas.

Após intensas buscas no córrego, tanto na beira quanto no interior, a arma foi localizada. O revólver estava carregado com duas munições intactas.



No momento em que foi preso, em sua posse, os militares também encontraram uma porção de sustância semelhante à maconha.

Em continuidade as diligências, já que o suspeito também teria envolvimento em outros delitos pela cidade, as equipes realizaram buscas em sua residência e localizaram uma barra de maconha enterrada nos fundos da casa.

Ainda, de acordo com a PM, segundo denúncias o suspeito possui envolvimento com grupo criminosos locais e pretendia usar a arma contra seus desafetos. Ele foi preso e encaminhado para o Departamento de Justiça junto com o material, arma, munições e drogas, apreendido.

FOTO: PMMG - Divulgação

FOTO: PMMG - Divulgação

PMMG - Divulgação PMMG - Divulgação

Tags:

134 DP | Blitz | Cabo frio | Celulares | Centro | Clínica | Crimes | Detidos | Dinheiro | Enforcamento | Flagrante | Furto | Geral | Homenagem | Itaperuna | juiz de fora | Maricá | Moto roubada | mulher | Na Foz | Paraguaios | PCC | PM | Polícia | Polícia Federal | Polícia Militar | Polícia Rodoviária Federal | Presídio | Preso | Preso em flagrante | Preso em Maricá | PRF | prisão | Rio de Janeiro | Ronda policial | roubo | Sorocaba | Suspeito tenta fugir de táxi | Tráfico | Veterinária | Vítimas