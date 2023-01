A chuvas da tarde desta terça-feira (10) derrubaram a contenção do km02 da AMG 3085, que liga a as rodovias MG-353 à BR-040 Juiz de Fora a Coronel Pacheco. A queda da barreira obstruiu o tráfego em metade da via, no sentido decrescente. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o local está devidamente sinalizado e Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) já foi acionado.