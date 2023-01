O Acesso Norte pelo Viaduto Ramirez Mozato Gonzales, a partir do trevo da BD permanece fechado na manhã desta quarta (11). O desvio para o bairro Industrial, na região Norte, foi interditado por medidas de segurança pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Motoristas e pedestres devem ficar atentos ao passarem pelo local. A Defesa Civil pede que as pessoas evitem transitar no Acesso Norte. A Avenida Lúcio Bittencourt no bairro Industrial também permanece interditada.

A Defesa Civil também informou que foram registradas 48 ocorrências em vários bairros, devido às chuvas que afetam ao estado.

De acordo com os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o nível do Rio Paraibuna está em 3,47 cm, até às 08:37 desta quarta-feira (11).

Choveu 50,19 mm nas 24h de acordo com o pluviômetro instalado no bairro Paula Lima.

A Prefeitura de Juiz de Fora informou que o município está em estado de alerta devido ás fortes chuvas que caindo há dias sobre a cidade.



Só nas últimas 48 horas, choveu o equivalente a 1/3 do esperado para o mês de janeiro, de acordo com o volume de chuva registrado no bairro Ponte Preta, na região Norte da cidade. As equipes da Defesa Civil seguem com o monitoramento.

Alerta para fortes chuvas e deslizamentos

A Defesa Civil também emitiu um alerta sobre o risco de deslizamentos na cidade. Além disso, também foi alertado sobre o risco de chuvas fortes entre 30 e 60 mm/h e 100mm/dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h.

Há riscos de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A previsão para esta quarta-feira (11), segundo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), é de que existe a alta possibilidade de ocorrências de processos hidrológicos nas mesorregiões Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata e Vale do Rio Doce em Minas Gerais, Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro, Noroeste e Norte Fluminense devido à previsão de pancadas de chuva, que associadas à umidade do solo e aos acumulados dos últimos dias contribuem para a manutenção dos altos níveis dos rios.

Nessas regiões, também é ALTA a possibilidade de ocorrências de enxurradas devido à previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, que podem gerar altos acumulados em períodos curtos de tempo, favorecendo a extrapolação da capacidade dos sistemas de drenagem em áreas urbanas com alto grau de impermeabilização do solo e/ou alta declividade.

Outros pontos afetados pela chuva

As águas da chuva de terça-feira (10) também provocaram alagamentos em outros pontos de Juiz de Fora, entre eles, o Bairro Santa Efigênia, Zona Sul, em que a enxurrada afetou a várias ruas.

No Bairro Santa Terezinha, Zona Nordeste, o nível do Rio Paraibuna alcançou a Ponte Domingos Alves Pereira, conhecida como ponte vermelha, no bairro Santa Terezinha, flagrada por moradores.







