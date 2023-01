“Vem chuva aí, gente”! O bordão que se popularizou com a campanha preventiva criada pela Defesa Civil de Juiz de Fora no final do século XX, ainda é ouvido pelas ruas do município nos períodos chuvosos. Em geral, a expressão vem acompanhada de medo e de ansiedade! Em especial, nas comunidades historicamente afetadas por enchentes e deslizamentos de terra. E são muitas!

Vou aproveitar esse espaço para fazer um raio-x das situações que se repetem ano após ano entre outubro e março. A ideia não é apontar culpados ou qual governo foi mais presente ou omisso. O objetivo é trazer à discussão questões importantes. Peço que me corrijam, nos comentários, se estiver equivocada em relação a alguma data e que se sintam convidados a acrescentar detalhes que eu tiver deixado passar.



Nas últimas semanas, nossas redes sociais estão sendo bombardeadas com vídeos e fotos de inundações na Zona Norte de Juiz de Fora, com destaque para os bairros Benfica, Barreira do Triunfo e Industrial. As enchentes na região central também têm sido documentadas com riqueza de detalhes.



Cento e dezessete anos separam a foto histórica de 1906 (que faz parte do acervo fotográfico de Maurício Lima Corrêa) e as imagens compartilhadas nas redes sociais nas últimas semanas. Em comum, temos avenidas importantes do município invadidas pela enchente. No início do século XX, moradores usaram um barco para passar pela Avenida dos Andradas. Hoje, temos carros modernos e ônibus, que enfrentam as ruas alagadas graças à experiência dos motoristas acostumados ao problema que se repete a cada ano.

FOTO: Acervo Maurício Lima Corrêa - Enchente de 1906 - Avenida dos Andradas

Pressão política para urbanização de Juiz de Fora

As enchentes de 1919 e 1940 acenderam o sinal de alerta nas autoridades do município. O progresso, intensificado a partir de 1889 com a inauguração da Primeira Usina Hidrelétrica da América do Sul, exigia soluções para as cheias do rio Paraibuna, que alagavam o centro da cidade e causavam enormes prejuízos ao comércio e às indústrias.

A pressão dos empresários e os impactos recorrentes nos cofres públicos criaram burburinho nos bastidores políticos. Ordenamento urbano e um projeto de urbanização se tornaram urgentes. Foi criado o Plano Geral de Saneamento da Cidade, com várias propostas técnicas para resolver ou, pelo menos, diminuir os impactos das enchentes. Como aconteceu inúmeras vezes desde então, a maioria dos projetos nunca saiu do papel.



Mas, uma iniciativa é considerada pelos pesquisadores e engenheiros como uma estratégia essencial para reduzir a gravidade das inundações. O traçado do rio Paraibuna foi alterado. As inúmeras curvas foram deixadas para trás e um novo trajeto, mais reto, foi criado. Isso resolveu em definitivo o problema? Não. Só que ajudou bastante e por um bom tempo.

As dragagens do rio feitas mais recentemente em 2011, 2014 e agora, em 2022, são essenciais para remover o excesso de resíduos que são trazidos pelos córregos e se acumulam na área central, aumentando o risco de transbordamento. É comum vermos ilhas de lixo formadas entre as pontes ligam o centro ao bairro Vitorino Braga.

O crescimento desordenado ao longo do rio e a ocupação de áreas de vazante levaram o problema das enchentes para outras regiões. E os governantes que se revezaram no poder ao longo das décadas amargaram cobranças e prejuízos aos cofres públicos.

A responsabilidade de cada um

O rio Paraibuna não é o único que transborda e leva desespero à população. Córregos assoreados, cheios de lixo e com as margens ocupadas de forma irregular são hoje um problema grave e de difícil solução. Bairros como Santa Luzia e Benfica sofrem todos os anos com ruas alagadas.

A população se revolta contra a prefeitura e a Câmara Municipal e exige solução definitiva. O poder público clama por conscientização dos moradores que colaboram com o problema ao jogar todo tipo de objeto nos córregos, ao transformar ruas em lixeiras e ao deixar as sacolas de lixo doméstico fora de casa, em dias de chuva e sem coleta urbana prevista.

Durante o ano, é feito pela prefeitura o trabalho de limpeza de rotina dos córregos e das bocas de lobo. Mas, sem a colaboração das comunidades, as ações se tornam inúteis. Não estou apontando culpados, que fique claro! Todos nós, que vivemos em Juiz de Fora, temos a nossa responsabilidade.

Quando moradores jogam lixo e entulho fora do lugar, agravando a situação da limpeza urbana e dos transbordamentos dos córregos, é sinal de que não há o sentimento de pertencimento. A sensação de que a cidade pertence a todos e é dever de todos cuidar dela. A sensação de que a cidade pertence à prefeitura leva a cobranças, justas ou não, e a delegar apenas ao poder público a responsabilidade de tornar Juiz de Fora uma cidade melhor.

Eu já cobri muitas e muitas enchentes no município. É impossível esquecer o olhar perdido de quem já não tem mais lágrimas para chorar os prejuízos constantes. A imagem de pessoas juntando roupas molhadas e sujas de lama com a esperança de que elas sequem e tenham o que vestir no dia seguinte é dolorosa. Assim, como as falas desconexas de moradores apavorados, perguntando como vão fazer, porque a enxurrada levou todos os documentos que a família tinha. O pavor de mães vendo os filhos pequenos sem um lugar seguro para ficar é algo que não dá para apagar da memória.

Para mudar isso, um passo é parar de buscar culpados e começar a cobrar do poder público o que compete a ele resolver e da população um respeito maior ao bem comum e o empenho em ajudar a preservar o que é de todos.

Michele Pacheco é jornalista formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Com experiência em coberturas de segurança pública, política e comunidade. Trabalhou como Repórter de Rede nas emissoras SBT e Record TV.

