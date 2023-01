O acumulado de chuvas dos primeiros 10 dias de janeiro frustrou a expectativas de quem planejou descansar ou usar o período para aproveitar as férias de verão, especialmente, explorando o turismo em locais com praias, cachoeiras e até mesmo em piscinas. O volume de chuva acima da média verificado em dezembro, continua como tendência até aqui. Os próximos dias não devem ser diferentes, segundo o professor de Geografia e fundador da página Tempo e Clima JF, Renan Tristão, embora a configuração do clima passe a contar com outras influências.

"O sistema que causou as chuvas dos últimos dias foi a Zona de Convergência do Atlântico Sul, o canal de umidade que passa pelo país. Ele se desconfigura nos próximos dias, então, a chuva não deve cessar, porém, não esperamos ter mais o tempo tão nublado e chuvoso quanto nos últimos dias", comenta o professor. Ele reforça que não significa que o tempo vai ficar ensolarado, mas que as chuvas continuarão ocorrendo, mas por outros motivos. A expectativa é a de que na próxima semana o Sol volte a aparecer e as temperaturas comecem a subir e ficar mais próximas de como elas costumam se comportar nessa época.

"Para essa semana podemos ter um volume excessivo de chuvas para algumas cidades da região, favorecendo áreas de instabilidades grandes, que cobrem grandes extensões e trazem chuvas mais volumosas", destacou o professor. Ele acrescenta que, cientes de que tivemos chuvas acima da média no fim do ano, que beneficiam as represas e a atividade de plantio de alimentos, ao mesmo tempo, agrava o risco de cheias, deslizamentos. "Como já estamos com chuva acima da média desde o início do verão, as pessoas precisam continuar muito atentas, principalmente as que moram em áreas de risco, porque realmente o solo já está saturado, cheio de umidade e qualquer chuva pode trazer um problema sério."

Para quem não suporta mais tanta chuva e aguarda ansioso pelo retorno dos dias ensolarados, a tendência é de que eles voltem a ocorrer na próxima semana. O que é indicado pelos modelos climáticos, mas pode mudar. "Com um pouco mais de predomínio o sol, pancadas mais isoladas de chuva forte em alguns pontos, será possível retomar as atividades ao ar livre e aproveitar um pedaço do verão, mas a semana é de muita atenção ainda, tanto para as Prefeituras, quanto para a Defesa Civil.

Caso a ocorrência de Sol se confirme na próxima semana, segundo Renan Tristão, com a possibilidade de secar o solo, pode ser uma boa oportunidade para que os órgãos públicos consigam fazer intervenções, reparos e manutenções nas estradas afetadas, obras de contenção de encostas, ainda que o Sol não permaneça por períodos longos sem chuva.



Temperaturas abaixo da média

Algo que chama atenção no quadro do clima neste início de ano são as temperaturas abaixo da média histórica para o período, que não têm diretamente um efeito nocivo, especialmente para atividades como agropecuária e comércio, porém, atrapalha os planos de quem gostaria de aproveitar o período que, no geral, costuma ser o mais quente do ano. "Não só a chuva atrapalhou, como a temperatura não é convidativa para banhos de piscina, mar e cachoeira. Tem muita gente dormindo de cobertor e a maioria não precisou ligar o ventilado nem uma vez", comenta o professor. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas devem variar entre 20 graus a mínima e 27 graus a máxima até a próxima sexta-feira (13).

Temperaturas ainda vão ficar essa semana abaixo da média para a época. Bem abaixo semana passada. Essa semana continua, mas já faz um pouco mais de calor. Semana que vem provavelmente as temperaturas voltem para acima de 30 graus.