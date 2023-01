Uma carreta carregada de papelão tombou na manhã desta quarta-feira (11) na Estrada União Indústria, próximo a Pedreira Santa Mônica, em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo trafegava no sentido Juiz de Fora/Matias Barbosa quando perdeu o controle e capotou.

O motorista, que não teve a idade revelada, sobre ferimentos leves. Quando os bombeiros chegaram no local, ele já estava fora do veículo. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve local e prestou o atendimento ao condutor.

O trânsito permanece em em meia pista, sendo controlado por agentes de trânsito, da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), que ficaram responsáveis pela liberação e normalização do tráfego no local.

