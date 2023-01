Câmeras de segurança de um estabelecimento mostraram as agressões sofridas pelo humorista Gustavo Mendes na madrugada do dia 05 de janeiro na Avenida Presidente Itamar Franco em Juiz de Fora.

Nas imagens, obtidas com exclusividade pelo Portal Acessa.com, é possível ver o momento em que um agressor se aproxima e inicia uma conversa com o humorista, que estava acompanhado de um amigo. Em determinado momento o suspeito se afasta pega uma pedra e joga em direção ao humorista acertando a sua cabeça. Gustavo tem dificuldades de se levantar durante alguns segundos, mas se recupera e, junto com o amigo, sai correndo atrás do suspeito.

A Polícia Civil informou, na manhã desta quarta (11) que prossegue com as investigações. De acordo com o delegado Daniel Buchmuller, as vítimas e testemunhas já foram ouvidas. Os suspeitos também já foram identificados. As investigações seguem em andamento.

O CRIME

Gustavo Mendes, de 33 anos, que ficou famoso através das imitações da ex-presidente Dilma Rousseff, relatou em suas redes sociais ter sofrido uma tentativa de roubo após ser abordado por três pessoas, dois homens e uma mulher. Ele conta que na negativa de entregar o celular tomou uma pedrada de um dos suspeitos.

