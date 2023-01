Dois homens foram detidos em flagrante na Rua Batista de Oliveira, em frente ao número 742, próximo à Rua Santa Rita, no Centro, utilizando cobertores para esconder instrumentos utilizados para furtar cabos de luz. Um dos autores foi reconhecido pelos policiais por outras ocorrências semelhantes na mesma região.



Durante a abordagem, ao retirar os cobertores, os infratores estavam deitados sobre uma caixa de passagem de cabos. O suspeito estava com uma talhadeira de aço nas mãos, um arco de serra totalmente isolado, possivelmente utilizado no corte dos fios, e duas serras de aço em uma mochila que estava com os suspeitos. Havia também três facas e um facão que, junto com a talhadeira, seriam utilizados para abrir a caixa e uma tesoura.



FOTO: Divulgação Polícia Militar - Materiais foram apreendidos e encaminhados à Delegacia

Ao longo do último ano, o envolvido teve seis registros de flagrante pelo mesmo crime. Em cinco deles, foi pego em flagrante e em um foi reconhecido por imagens de segurança.









Divulgação Polícia Militar - Instrumentos utilizados para o roubo dos fios foram apreendidos na madrugada desta segunda-feira (11)

