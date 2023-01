Após obras realizadas pela regional de Ubá do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), no KM 14 da Rodovia MG448, que ficou completamente interditado na terça-feira (10), o trecho foi completamente liberado na tarde desta quarta-feira (11). Com o transbordamento do Ribeirão do Engenho o trecho sofreu uma erosão na cabeceira da pista. A via ficou com a passagem interrompida por mais de 12 horas, conforme a Defesa Civil Estadual. O rompimento, conforme o órgão, atingiu 7 metros de comprimento, por 2,5 metros de largura e 3 metros de profundidade.



"Uma escavadeira está fazendo um desvio no córrego para que se houver mais chuvas e o córrego vier a transbordar não atinja novamente a cabeceira da pista vindo a provocar uma nova interdição no local", afirmou o o subtenente Vidigal da Defesa Civil. "No momento, o transito está liberado tanto no sentido Barbacena, quanto no sentido Mercês", acrescentou.

