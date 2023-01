Acontece neste sábado (14), um evento para adoção de cães em Juiz de Fora. Oito cachorros estarão a espera de um lar no Parque Halfeld, de 09h às 13h. Para se candidatar a adoção, basta comparecer até o local com RG, CPF e comprovante de residência. Uma equipe do Canil Municipal irá realizar uma entrevista com o interessado e analisar se o candidato está apto a levar o animal para casa.

"Me Adota Aí!"



A campanha “Me Adota Aí!” foi lançada pela atual gestão municipal com o objetivo de garantir um lar para os animais que estão no Canil Municipal. Os interessados em adotar um amigo podem visitar o Canil das 9h às 10h30 e das 13h às 15h30, de segunda a sexta ou mediante agendamento, para outros dias, pelo telefone (32) 3225-9933. O endereço é Rua Bartolomeu dos Santos 680, bairro São Damião.