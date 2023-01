Um bebê de dez meses foi internado no Pronto Atendimento Infantil (PAI) no início da noite desta quinta-feira (12), após ingerir um pedaço de cigarro de maconha. De acordo com a PM, a mãe teria se descuidado e a criança veio a engolir o entorpecente. Ainda de acordo com a PM, a própria mãe teria levado a criança para atendimento médico.

De acordo com os médicos que a atenderam, a criança está sonolenta e irá passar por uma lavagem no estômago. O bebê irá permanecer em observação. O conselho tutelar será acionado e a mãe da criança, que não teve a identidade revelada, foi presa e levada para a Delegacia.