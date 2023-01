O vídeo de uma câmera de segurança que fica ao lado do bar em que o humorista Gustavo Mendes esteve na madrugada do dia cinco, foi publicado pelo Acessa.com nesta quarta-feira (12), mesma data em que a Polícia Civil realizou uma coletiva de imprensa, na qual desmentiu a versão apresentada por Mendes. O Acessa.com ouviu Gustavo por telefone nesta quinta-feira (12). A Polícia Civil afirmou que informações sobre o caso serão divulgadas na conclusão da apuração.

Inicialmente, o humorista ressalta que graças às imagens, conseguiu entender alguns pontos do ocorrido, no entanto, ele disse que ficou surpreso ao saber que a Polícia Civil descartou a hipótese de tentativa de roubo. Ele também conta que, após a fala do delegado responsável, Daniel Buchmuller, sobre as imagens registradas pela câmera, as quais apontaram para uma lesão corporal e não para um assalto, o humorista começou a receber ataques e ofensas políticas.

“Eu achava que tinha tomado uma pedrada, mas graças às imagens que a Acessa obteve, bem antes da polícia, não foi uma, foram duas, por isso que eu estou com dois hematomas gigantescos. Eu nem sabia que haveria uma coletiva de imprensa”, afirmou.

Sobre a noite do ocorrido, contou que se lembrava que havia três pessoas: dois homens e uma mulher. “O vídeo divulgado consegue mostrar um ângulo, mas teve todo um trajeto, que eu suponho, ter outras câmeras que pegaram. Desde o primeiro momento, eu afirmei que houve uma tentativa de assalto. Não um assalto. Eu estou usando o mesmo colar de ouro com o qual estava no dia. O meu celular é um celular caro”, considera. Gustavo explica que já morou na região do ocorrido entre 2008 e 2009 e ele ouvia as pessoas afirmarem que era um lugar perigoso onde “não pode dar mole”.

“Meu amigo deu esse mole. Eu vi esse cara vindo para cima da gente. No vídeo, dá para ver claramente ele colocando a mão sob a blusa, simulando estar com uma arma.”

Gustavo Mendes também reitera que não houve anúncio de assalto. Ele detalha que se antecipou, quando percebeu uma atitude agressiva do indivíduo. “ Eu vi ele vindo pra cima da gente, em direção à gente, com a mão sob a blusa, eu pressupus que fosse um assalto e o interrompi, nessa lógica da surpresa, né? De surpreender o outro. E o surpreendi com palavras firmes: ‘sai daqui’, ‘quem você está pensando que você é?’, ‘Não sei o que’ (…) ‘acabo com você’. Aquela coisa, ele blefou que estava armado, eu blefei que estava seguro.” O ator, inclusive, reiterou que reagir da forma como ele fez foi um erro.

Gustavo diz que foi surpreendido com a coletiva de imprensa feita pela Polícia Civil. “Ele disse que não foi tentativa de assalto e que eu posso até ser acusado de denunciação caluniosa. O que, tecnicamente, é fato. Se eu mentir diante de algum processo, ou fizer alguma denúncia mentirosa, eu vou responder a esse processo. Mas o que está ali é uma discussão muito breve, que sou eu surpreendendo ele, ele sai atordoado, pega duas pedras e me atinge na cabeça”, reforça.

Segundo Mendes, a falta de critério ao fazer esse afirmação, fez com que ele também recebesse ataques políticos. ”Sem critério, sem estratégia, dizer isso numa coletiva, coloca todo um grupo de extrema direita contra mim. Mas agora estou diante de outra violência, que é a violência política, porque estão usando isso contra mim. Como se eu fosse mentiroso.”

Diante disso, ele questiona: “eles estão descartando a hipótese de tentativa de assalto, baseados em que? Na abordagem? Me deixa preocupado, porque achei irresponsável a forma como ele colocou. Principalmente, no momento em que nós estamos vivendo.”

OUTROS DETALHES

Gustavo Mendes relatou ainda que haviam três pessoas no grupo: dois homens e uma mulher.

“Mas eu fui agredido por um só. A mulher, como disse desde o início, não fez nada. Eu não podia demonstrar fragilidade, porque ele ia me espancar. Eu estava muito preocupado com o meu amigo. Com as imagens, tudo fez sentido, porque eu tenho um corte profundo na cabeça, tomei uns pontos. Tenho um galo na fronte. Estou com os dois olhos roxos, porque o edema desceu. Depois vi que tomei duas pedradas, eu cai duas vezes. Na minha cabeça eu nem tinha caído, mas nem falar que cai eu falei, porque não lembrava. Senti o impacto, mas não podia me mostrar fragilizado, porque seria espancado até a morte. Levantei e reagi mais bravo ainda.”

Depois que os homens se afastaram, ele foi conversar com a mulher, que eles deixaram para trás. “Segundo os policiais, o casal atua na área realizando pequenos furtos há muito tempo. A mulher não participou de nada. Ela parecia estar em situação de rua e ter algum vício envolvido, mas obviamente não tenho capacidade para dar diagnóstico algum. Ela dizia "é porque estou grávida". E a polícia me falou que ela repete isso desde sempre, porque tem uma barriga proeminente e usa isso como forma de chantagem.” Ele disse que no calor dos fatos, chegou a gritar com ela para saber quem eram os homens que estavam com ela e o que eles queriam e, como estava alterado, chegou a gritar, sendo inclusive, cobrado por duas pessoas que presenciaram o ocorrido. “Mas eu não encostei a mão nela”, reforçou categoricamente.



Para Gustavo, falta saber o que fez a polícia entender que não se trata de uma tentativa de assalto. “Porque cargas d'água nessa madrugada, uma pessoa que vem em tom agressivo, coloca a mão debaixo da blusa, e isso fica claro no vídeo, simulando uma arma, vou discutir o que com ele? a situação do Brasil? se é Lula ou Bolsonaro? Não houve discussão. O que deu a ele legitimidade para me dar duas pedradas, numa clara tentativa de me matar?” O depoimento, conforme o ator, foi feito na mesma manhã do ocorrido, poucas horas depois. Por ter passado por atendimento médico e por ter recomendação de não dormir, em função do ferimento, disse que falou para a polícia ainda em privação de sono e depois de perder muito sangue.

“Sofrer tudo o que eu sofri. Eu tô dentro de casa há mais de uma semana, eu não posso sair, porque eu vivo da minha imagem, eu estou com os dois olhos roxos, com muita dor. O que justifica isso tudo? qual é a discussão? O que fez virar só uma lesão corporal? Lesão corporal nesse país não é nada”, pontua. Gustavo Mendes foi chamado informalmente à retornar à delegacia na tarde desta quinta-feira e afirmou ao Acessa.com que após o ocorrido, estaria acompanhado do advogado.

NOVO VÍDEO, OUTRO ÂNGULO

Em novo vídeo que o jornalista e Editor do Portal Acessa.com Ricardo Ribeiro teve acesso junto com o portal, um outro ângulo mostra a agressão sofrida pelo humorista, na madrugada do último dia cinco de janeiro.

Desta vez, a câmera posicionada está do outro lado da avenida Presidente Itamar Franco.

O humorista e outro rapaz caminham pela avenida e atravessam até o outro lado. A partir daí, a câmera flagra o agressor vindo logo atrás, acompanhado de uma mulher. Mais à frente eles se encontram com um outro homem. Ficam conversando por um tempo.

Em determinado momento, o homem vai embora. A mulher ameaça ir e volta e o agressor atravessa a avenida e vai ao encontro de Gustavo Mendes e o rapaz que o acompanha.

Poucos segundos depois, a agressão. O homem pega as pedras e acerta Gustavo, que tenta se equilibrar.

Quando consegue ele corre atrás do agressor. A mulher parece apenas acompanhar toda a ação, assim como o rapaz que estava com Gustavo.

Nesse momento, quando o humorista sai do enquadramento da imagem ela é cortada.

Em coletiva à imprensa nesta quarta-feira, a Polícia Civil descartou a possibilidade de tentativa de assalto na ocorrência. De acordo com o delegado Daniel Buchmuller, responsável pelo caso, diante da identificação dos suspeitos, foi possível concluir a primeira etapa da investigação, que passou a qualificar o crime apenas como lesão corporal. A segunda etapa da investigação deverá determinar qual foi a motivação da agressão e a conduta do humorista, que poderá responder pelo crime de denunciação caluniosa caso seja comprovado que ele mentiu aos policiais ao dizer que teria sofrido uma tentativa de assalto.

