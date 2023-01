Um homem, de 26 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite desta quinta (12) no bairro Jardim Natal, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia referente à arma de fogo e no local denunciado o suspeito recebeu os militares. Realizadas as diligências foram localizados e apreendidos um revólver calibre 38 com seis munições intactas.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão junto com o material apreendido.





