Acontece neste sábado (14) na Praça da Estação a coleta intinerante para o recolhimento de lixo eletrônico. A ação irá acontecer de 09h às 15h e é uma parceria entre Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e a empresa E-ambiental busca promover a redução de impactos ambientais e a sustentabilidade através do descarte ambientalmente correto.

Podem ser descartados carregadores, cabos, controles remotos, lâmpadas, CDs, computadores, televisores, baterias, pilhas, dentre outros. Todos os materias passarão por uma triagem e seperação por categorias, logo após, retornam para novos processos produtivos.

É possivel fazer o descarte correto de lixo eletrônico nos pontos de recolhimento da E-Ambiental no Alameda Shopping, no Shopping Santa Cruz ou na Soul Academia. Para coletas em domicílio, o agendamento e demais dúvidas devem ser feitas pelo “Disque Coleta” da E-Ambiental no telefone 3235-5769 ou via WhatsApp pelo número 98870-5022.

Geral | Lixo eletrônico | Reciclagem | Rio de Janeiro