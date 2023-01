O estacionamento do Parque da Lajinha passará a ser cobrado. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Juiz de Fora nesta sexta-feira (13). Segundo o Executivo, o valor arrecadado será revertido em recursos para a manutenção da estrutura do próprio parque. Uma licitação foi feita em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e tem o objetivo de organizar a utilização do espaço, garantir segurança para os proprietários e captar recursos a serem investidos na própria Unidade de Conservação.

A empresa vencedora da licitação foi a TG Conservadora Eirelli que assinou o Termo de Permissão de Uso com a administração no dia 6 de janeiro. Também foi informado que o valor a ser cobrado para o estacionamento de veículos deve ser em conformidade com os preços de mercado apresentados pela empresa responsável, porém, a PJF não informou quando a nova regra entrará em vigor.

De acordo com a Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (SESMAUR), foi constado que a área estava sendo utilizada por pessoas que não usavam as dependências do espaço, o que impedia outras pessoas de visitarem o parque, havendo a necessidade de estruturação, até para impedir furtos nos veículos.

A cobrança pelo estacionamento só poderá ser realizada depois que a empresa implementar os instrumentos necessários para operação, descritos em Termo de Compromisso. Até lá, segue a gratuidade do estacionamento. De acordo com a PJF, a empresa tem um prazo de 90 dias para instalar equipamentos de segurança, elétricos, sinalização, guarita e controle da área.