O edital de chamamento público para a seleção de beer trucks da cidade para a venda de cervejas artesanais no Parque Halfeldo, entre os dias 20 de janeiro e 25 de fevereiro foi publicado no último sábado (14). Os interessados em participar da seleção devem se inscrever gratuitamente por meio da plataforma Prefeitura Ágil, até o dia 18 de janeiro, onde deverão indicar o assunto: Chamamento Público 01/2023- Beer Truck- Sesmaur.



De acordo com o edital, serão disponibilizadas oito vagas para ocupação dos beer trucks, que serão divididas em dois lotes. A seleção será feita por meio de sorteio. O primeiro lote funcionará entre os dias 20 de janeiro e 4 de fevereiro.O segundo lote ocupará o espaço entre os dias 10 e 25 de fevereiro.

Os comerciantes poderão utilizar uma área de 4m x 1,70m e ficarão responsáveis por viabilizar provimento de água, energia elétrica, geradores de energia, baterias externas, bem como a colocação de lixeiras em frente ao local da prestação do serviço. O uso de mesas e cadeiras é restrito a dois jogos, em frente ao beer truck, desde que não cause impedimento para a circulação de pedestres. Além disso, todos os dias, após o horário limite de funcionamento, os equipamentos deverão ser recolhidos, não sendo permitida a permanência no Parque Halfeld.



Estão aptos a participar do sorteio pessoas jurídicas de Juiz de Fora, bastando, para isso, preencher o formulário online, no qual deverão ser indicados os dados do interessado e do beer truck, como a cópia da identidade (RG ou CNH) e CPF do representante legal; cópia do CNPJ; cópia do documento do veículo automotor (CRLV); cópia do comprovante de residência ou declaração de residência; Cadastro Mobiliário do Contribuinte (CMC); certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa de débito com a Fazenda Municipal (CNDA); certidão das unidades produtivas emitido pelo Mapa (Ministério da Agricultura) que garantam a certificação orgânica. A falta de documentos resultará na desclassificação do participante.



Após a verificação dos documentos, a Secretaria de Turismo (Setur) divulgará, nos canais oficiais da PJF, a lista dos habilitados que seguirão para a fase de seleção. No dia 19 de janeiro, às 10h, será realizado um sorteio para definir quais cervejarias participarão de cada lote. As quatro primeiras sorteadas ficarão no lote 1 e as outras quatro no lote 2.



O funcionamento dos beer trucks está previsto para as sextas-feiras de 16h, às 21h nos dias: 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02 e 24/02. E nos sábados, das 10h às 16h, nos dias: 21/01, 28/01, 04/02, 11/02, 18/02, 25/02.



