Um homem, de 27 anos, foi preso por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação na noite desta segunda (19) após perseguição iniciada no bairro Bom Jardim, Zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento os policiais receberam informações de que um apartamento no bairro Bom Jardim estaria sendo usado para armazenar e distribuir entorpecentes.

Quando os militares chegaram no local o homem avistou as guarnições e conseguiu fugir pela garagem usando um automóvel, um Gol.

Durante a perseguição policial o carro em que estava o suspeito acabou capotando próximo ao bairro Três Moinhos. Ele continuou a fuga a pé e se escondeu em um banheiro de um bar, onde foi localizado e preso.

Os militares realizaram as buscas no veículo onde encontraram armas, dinheiro e drogas. Já no imóvel do suspeito, com a ajuda de um cão farejador, foram localizados entorpecentes tanto no interior do apartamento quanto na garagem do prédio, juntamente com outra quantia em parte dinheiro.

Ainda, de acordo com a PM, uma consulta sobre a situação do veículo foi realizada e foi constatado que o mesmo havia sido furtado na cidade de Tocantins e estava sendo utilizado com uma placa pertencente à um veículo da cidade de ubá.

Os materiais apreendidos na operação foram: um veículo furtado e clonado, R$34.240, uma pistola Czech Republic 9 milímetros, uma pistola israelense calibre 9 milímetros, uma pistola G2C Tauros calibre 9 milímetros, sessenta e oito munições calibre 9 milímetros, três munições calibre 380, quatorze barras prensadas de maconha, seis pedaços de maconha, uma barra prensada de crack, dez pedaços de crack, uma porção grande de cocaína, três carregadores 9 milímetros com capacidade para doze munições, um carregador 9 milímetros alongado com capacidade para trinta e uma munições, uma balança de precisão, dois celulares e um notebook.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

