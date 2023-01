Trabalhadores terceirizados do Restaurante Universitário da UFJF estão em mobilização desde a segunda-feira (16), reivindicando pela revogação de cláusulas do contrato, que dizem respeito a descontos nos salários, como a quebra de objetos e possíveis acidentes, conforme levanto o Diretório Central dos Estudantes (DCE). A queixa, ainda de acordo com o DCE, teria sido acatada e o contrato seria alterado para a retirada das cláusulas. Porém, na manhã desta terça-feira (17), os estudantes foram surpreendidos com as unidades do RU fechadas. Não foi servido café da manhã.

No fim da tarde, a UFJF informou que a BG Alimentação confirmou a resolução das as pendências trabalhistas junto aos trabalhadores do RU e as refeições voltaram a ser servidas ainda nesta terça-feira, (17), para o jantar. A partir desta quarta-feira (18), o funcionamento será realizado dentro da normalidade, reforçou a instituição.



Ainda de acordo com o DCE, em encontro com os terceirizados, foram relatadas condições de trabalho aquém do necessário para as demandas. O que gera uma sobrecarga de trabalho e, mediante pedido do Diretório, foi servido almoço para estudantes que não teriam como se alimentar de outra forma. "Nós ainda estamos acompanhando a situação e tentando achar as melhores saídas para os trabalhadores da UFJF. Entendemos que as reclamações por parte dos funcionários são legítimas, fazemos coro para que as cláusulas se mantenham fora do contrato e que os direitos dos trabalhadores sejam assegurados", destacou o DCE em nota publicada em suas redes sociais.

A Universidade também se manifestou por meio de nota, dizendo que, após ser comunicada sobre o não cumprimento das obrigações da empresa BG Alimentação em servir o café da manhã do Restaurante Universitário (RU), na manhã desta terça-feira (17), deverá adotar as medidas legais cabíveis.



"A paralisação dos funcionários da empresa acontece em decorrência de um impasse de uma cláusula trabalhista. Todavia, a situação deve ser resolvida no âmbito administrativo da BG Alimentação, já que os colaboradores são vinculados à empresa e não compõem o quadro de trabalhadores da UFJF", destacou a UFJF.



A instituição acrescentou ainda, que a alimentação dos estudantes é questão prioritária para a Administração Superior, que, recentemente, criou uma bolsa emergencial, por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proae), para reduzir os impactos, principalmente, para estudantes em vulnerabilidade econômica no período em que o RU não estava em funcionamento. "A UFJF reitera que está trabalhando para resolver a situação e atender a comunidade acadêmica." O almoço foi servido somente na unidade do campus.



A Acessa.com fez contato com a BG Alimentação em busca de um posicionamento a respeito do impasse, no entanto, até o momento, ainda não recebeu retorno. Uma nova reunião para resolver o caso está em andamento na tarde desta terça-feira.