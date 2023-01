Nove Autos de Infração foram emitidos na manhã desta terça-feira (17) durante a realização da quinta etapa da Força Tarefa Hefestos, que visa a reprimir furtos de materiais elétricos na cidade. Desse total, três autos foram emitidos por falta de Alvará de Localização, dois por obstrução de via pública e três por falta de cadastro para comercialização de cobre e um por falta de cobertura para guarda do material comercializado. Além disso, foram emitidos quatro Autos de Notificação para orientação sobre o Cadastro de Cobre para o estabelecimento (Lei 14.391/2022). Apenas um dos ferros-velhos vistoriados não apresentou irregularidades.



A Operação contou com equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Agentes de Fiscalização da Prefeitura e Demlurb. O grupo verificou ferros-velhos concentrados nos bairros da Zona Leste da cidade: Ladeira, Manoel Honório e Progresso.

Conforme o Departamento de Fiscalização da Prefeitura, os autos de infração serão julgados, acarretando em multas para os estabelecimentos. Caso ocorra reincidência, os ferros-velhos poderão ter seus alvarás suspensos e suas atividades interditadas.



A intenção da ação é diminuir a ocorrência de casos como o que foi registrado há seis dias, na Rua Batista de Oliveira, no Centro de Juiz de Fora, no qual dois homens foram detidos com instrumentos para cortar e furtar cabos de energia. Um dos envolvidos tinha seis passagens pelo mesmo delito. Esses materiais acabam sendo destinados aos ferros velhos, que são os alvos da força tarefa. Eles têm valor comercial que chama a atenção dos infratores, que acabam atuando tanto no furto de equipamentos públicos e até privados, que segundo as forças de segurança, passaram a ser fonte preferencial de ataques.

Esse tipo de ação causa, além de danos materiais, sérios prejuízos aos serviços públicos e à vida da população. Serviços essenciais como abastecimento de água, luz, internet e até a mobilidade urbana são interrompidos e, os custos de manutenção acabam saindo dos cofres públicos.

De acordo com a Polícia Civil, combater e responsabilizar os possíveis locais de receptação de produtos furtados e roubados, como no caso dos ferro-velhos, é combater o próprio crime antecedente. "Só furtam porque tem onde e pra quem vender. Então ações como estas são de extrema importância para diminuir a criminalidade dessa espécie de delitos”, destacou o delegado Samuel Neri.



A supervisão da Guarda Municipal dimensionou o prejuízo para a vida da população, que precisa lidar com os transtornos causados pelos furtos, que incluem falta de energia, interrupção na distribuição de água e até mesmo corte nas redes de telefone e transmissão de internet.

Além da operação conjunta, de acordo com o assessor de Comunicação Organizacional do 2º Batalhão de Polícia Militar 1º Ten Robson Neves, além de combater a receptação, as forças de segurança trabalham para evitar pequenos e grandes furtos. " A PMMG, também continua diariamente com ações pontuais de prevenção a este tipo de delito, e destaca a importância da parceria com outros órgãos para obtenção de um resultado efetivo."





