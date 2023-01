A Rua Eugênio de Souza Lima, no bairro Graminha, será interditada nesta quarta-feira (18), para a relização do corte de árvores com risco iminente de quedas. A ação conta com o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), no controle do trânsito, e da Cemig, tendo em vista que alguns galhos estão presos aos fios de energia.

O serviço será realizado pela Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav). Ainda está previsto para que os trabalhos sejam concluidos na tarde desta quarta (18) e que o trânsito seja liberado em seguida.

Tags:

Campos | Corte de arvores | meio ambiente