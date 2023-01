Por meio do acesso por login e senha, os clientes da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) podem ter fácil acesso à informações sobre suas contas É possível verificar se há algum débito pendente, o histórico de consumo da instalação informada, entre outros detalhes. Os dados podem ser acessados por meio do site da Cemig.



Além disso, será possível consultar débitos vencidos de instalações diferentes ao endereço indicado, mas pertencentes ao mesmo cliente.. Com as alterações na ferramenta, a será possível receber alertas sobre solicitações de serviço ou comunicação através de caixa postal.

De acordo com a companhia, o volume de uso do canal web para atendimentos tem aumentado e representam, hoje, cerca de 80%do total é direcionado para a agência virtual. A intenção com a atualização é tornar mais simples a comunicação e facilitar o acesso do usuário.

As mudanças entraram em funcionamento este mês e já estão disponíveis para os clientes da Cemig. Além do site, podem ser encontradas em aplicativos para smartphones com os sistemas operacionais Android e IOS. Por meio das plataformas poderão ser realizadas atualizações cadastrais, visualização de contas em aberto e detalhes da conta, pagamento com PIX ou código de barras e informações sobre a leitura atual e ainda pedir a religação, conexão nova e troca de titularidade, entre outros.



Além desses aprimoramentos, para agilizar a efetivação de novos contratos e serviços que demandam a apresentação de documentos pelo cliente, será possível enviar o arquivo com os dados solicitados pela nova interface do Cemig Atende. Uma inovação que promove um resultado mais rápido e eficiente.









