Uma mulher, de 57 anos, e seu genro, de 26, foram presos na tarde desta terça (17) após denúncias apontarem que na casa da mulher, no Bairro Novo Triunfo, Zona Norte de Juiz de Fora, havia chegado uma quantidade de drogas.

Segundo informações da Polícia Militar, quando os policiais chegaram no endereço, na rua Madre Tereza de Calcutá, se depararam com o suspeito, que conforme a denúncia, seria o responsável por distribuir os entorpecentes, saindo do prédio da sogra.

Em seguida, com a permissão da mulher, os militares entraram no apartamento e localizaram uma barra de maconha e um tablete da substância, uma porção bruta de cocaína e mais quatro porções prontas para venda. Ainda foram apreendidos uma prensa usada no manuseio da maconha, materiais para embalar drogas, duas balanças de precisão e R$432.

Dando continuidade às diligências, os policiais foram até a casa onde suspeito morava com a filha da mulher, localizada no Bairro Cidade do Sol, e encontraram oitenta e seis munições de calibre 9 milímetros e um carregador de mesmo calibre.

Mulher e genro foram presos e encaminhados para a Delegacia junto com o material apreendido.

FOTO: PMMG - Reprodução

