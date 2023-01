O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte e Trânsito (SINTTROJF) enviou um ofício para a Prefeitura de Juiz de Fora nesta quarta-feira (18) denunciando o descumprimento do contrato de concessão das linhas de ônibus que estariam circulando sem a presença do cobrador. O documento também foi enviado para a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), Ministério Público e Consórcio Via JF, atual concessionária responsável pelo transporte público da cidade.



No texto, o sindicato informa que 25 linhas estariam circulando sem a presença do cobrador. Além disso, o SINTTRO também alega que o Consórcio Via JF estaria exigindo que os motoristas exerçam a função de cobrador. Os motoristas, de acordo com documento, estariam trabalhando em condições de estresse e pressão contínua de cumprimento de trabalho. A ausência do cobrador estaria ocasionando atrasos e até perdas das viagens, tudo por conta da dupla função executada pelos motoristas.



De acordo com o SINTTRO, existe no contrato de concessão cláusulas que citam o cobrador como auxiliar de bordo, inclusive penalizando o profissional que se fizer ausente do seu posto de trabalho. O sindicato pede para que o Executivo notifique e penalize a atual concessionária pelo descumprimento do contrato de concessão. Em contato com a nossa reportagem, o Consórcio Via JF, informou que aguarda a formalização do ofício e que em breve irá se pronunciar sobre o caso.



A Prefeitura de Juiz de Fora informou a nossa reportagem que uma reunião será realizada nesta quinta-feira (19) com o Comitê Gestor do Transporte Público em Juiz de Fora para tratar do assunto. O sindicato também irá participar do encontro, que será realizado no final da tarde. O SINTTRO não descarta uma possível paralisação do sistema.





Carioca | juiz de fora | Ônibus | Rio de Janeiro | Transporte | Transporte Coletivo | Transporte Urbano | Via JF | Vlt