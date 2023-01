Uma dupla de infratores foi flagrada pelo circuito interno de imagens roubando uma loja de departamento localizada na Rua Marechal Deodoro no Centro, nessa quarta-feira (18). A área de inteligência da equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar foi acionada pelos policiais do 30º BPM que atenderam a ocorrência e a suspeita foi identificada como moradora do Bairro Santa Rita.

Equipes táticas da PM se deslocaram até a residência da autora, realizaram abordagens e localizaram parte do material furtado: liquidificador, ferro de passar roupas, cinco pares de chinelo, 25 pares de meias infantis, cremes, brinquedos e desodorantes diversos.

No entorno, as buscas pelos outros participantes da ação criminosa continuaram. Os policiais conseguiram encontrar e prender o segundo autor. Ele e a mulher detida no endereço em que estava o material roubado confessaram a ação criminosa, foram reconhecidos pelas vítimas e encaminhados para a Delegacia.



