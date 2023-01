O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Juiz de Fora (Sinttro) informou na noite desta quinta-feira (19) que não houve acordo entre a entidade e o Consórcio Via JF sobre a retirada dos cobradores aos domingos em todo o transporte coletivo, após reunião realizada com o Comitê Gestor do Transporte Público.

Na reunião, a Secretaria de Mobilidade Urbana reforçou a garantia da manutenção dos postos de trabalho e dos programas de requalificação dos funcionários do sistema, principalmente para cobradores e motoristas.

Na última quarta-feira (18), o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte e Trânsito (SINTTROJF) havia enviado um ofício para a Prefeitura de Juiz de Fora nesta quarta-feira (18) denunciando o descumprimento do contrato de concessão das linhas de ônibus que estariam circulando sem a presença do cobrador.

No documento, o sindicato pedia para que o Executivo notifique e penalize a atual concessionária pelo descumprimento do contrato de concessão. O SINTTRO ainda reforça que uma assembléia será marcada para a próxima semana para ouvir todos os rodoviários e levará a decisão da maioria até o Comitê Gestor de Transporte. Sendo assim, os cobradores permanecem nos coletivos aos domingos. Caso isso não aconteça, o sistema será totalmente parado, segundo informou o sindicato.

A nossa reportagem entrou em contato com o Consórcio Via JF e aguarda o retorno.