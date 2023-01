Um veículo atingiu e derrubou um poste de iluminação na Avenida Deusdedith Salgado, no Cascatinha, Zona Sul, na manhã desta sexta-feira (20). A motorista, uma mulher de 26 anos, estava fora do veículo quando o corpo de bombeiros chegou para realizar o atendimento. Ela se encontra atordoada, no entanto, sem ferimento externo aparente. O acidente ocorreu próximo da ao número 1.551, próximo à sede daAssociação Atlética Banco do Brasil (AABB), no sentido centro bairro. O tráfego no ponto foi interrompido e o desvio é feito pela Avenida Pantaleone Arcuri ou descendo pela Rua Jésus Raymundo.



A vítima foi atendida pela ambulância do Corpo de Bombeiros e outra viatura foi empenhada para remover o veículo que se encontra com a frente embaixo do poste. A Polícia Militar e a Cemig também foram acionadas para realizar atendimento.