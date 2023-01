Após a divulgação de um vídeo do Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, Fernando Tadeu Davi, onde ele afirmava que aos domingos os ônibus passariam a circular sem os cobradores, a PJF recuou da informação.

Após a polêmica, a Prefeitura emitiu a seguinte nota:



"Tendo em vista os mal-entendidos surgidos após a divulgação de vídeo relatando os encaminhamentos de reunião do Comitê Gestor do Transporte, realizada na última quinta-feira, 19, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) esclarece:



1. Foi firmado compromisso das empresas de ônibus quanto à manutenção dos postos de trabalho e capacitação continuada dos trabalhadores e trabalhadoras;



2. Foi dada a notícia de entendimentos em curso que podem incluir a folga dos trocadores aos domingos.



Em função da necessidade de melhorar a compreensão dos encaminhamentos, o presidente do Comitê Gestor está convocando nova reunião deste Colegiado para a próxima segunda-feira, 23 de janeiro, às 15h"

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com o Consórcio Via JF que administra o transporte público da cidade e de acordo com a empresa, eles não foram informados sobre a nota da Prefeitura. A assessoria ressalta que assim que tiverem mais informações uma nota será divulgada.

Após a divulgação do vídeo, o sindicato da categoria divulgou uma nota afirmando que não havia nenhum entendimento ou assinatura chancelando o acordo.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prefeitura de Juiz de Fora (@prefeiturajuizdefora)