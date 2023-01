Um homem, que não teve a idade revelada, foi preso em flagrante transportando drogas e dinheiro em uma moto roubada no final da noite de sexta-feira (20), na Rua José Inácio da Trindade, no bairro Ladeira, em Juiz de Fora.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), durante operação da 70° Cia pelas ruas dos bairros Nossa Senhora Aparecida e Ladeira, os policiais se depararam com o suspeito em uma motocicleta Honda/CG 125 FAN com o farol apagado e sem retrovisor. Ao perceber a presença da viatura, o homem demonstrou nervosismo, abandonando a moto para tentar fugir a pé, momento que arremessou uma bolsa em direção a um terreno.

A equipe pediu reforço via rede de rádio, sendo realizado cerco pelas guarnições. Após o acompanhamento, o homem foi alcançado e contido. A placa da motocicleta foi consultada, sendo constatado queixa de roubo/furto do veículo. Ao ser realizada busca no local aonde o autor arremessou a bolsa, foram localizados 362 pedras de crack, 95 porções de maconha, R$ 2.577,50 e um celular.

O autor recebeu voz de prisão em flagrante por crime de tráfico ilícito de drogas e receptação, sendo encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora.

