Um homem de 34 anos teve a casa arrombada e foi esfaqueado enquanto dormia na manhã desta segunda-feira (23), no Bairro Nossa Senhora Aparecida. O autor da tentativa de homicídio é um homem de 32 anos que entrou no imóvel e atacou a vítima, fugindo na sequência. O alvo foi encaminhado para atendimento no Hospital de Pronto Socorro. Uma mulher que estava no local danificou o veículo do autor com um martelo. A Polícia Militar já identificou o infrator e permanece em rastreamento para prendê-lo. Segundo o registro policial, a motivação para o crime seria o envolvimento com o tráfico de entorpecentes.







