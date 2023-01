Uma mulher de 59 anos foi agredida com um soco no rosto durante um assalto na noite de segunda-feira (23), no Morro da Glória. O chamado para a Polícia Militar ocorreu por volta das 20h32 minutos. A mulher transitava pela via, quando foi abordada e agredida pelo infrator, ele roubou o celular da vítima e fugiu na sequência.

