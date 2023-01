Três homens armados renderam um funcionário, de 44 anos, dos Correios que estava fazendo entregas e roubam mercadorias no início da tarde desta terça (24) no bairro Graminha, Zona Sul de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi abordada pelos três suspeitos que estavam em um carro, um Ford Ka branco com placas de Caratinga/MG, que armados anunciaram o roubam, pegaram 72 volumes de mercadorias diversas, as chaves do veículo dos Correios, o celular da vítima e fugiram.

Após uma consulta, foi constatado que o veículo utilizado pelos suspeitos era clonado. Até o momento ninguém foi localizado e preso.

