Em meio a casos de professores que estão recebendo ligações de uma pessoa se passando por um advogado do Sindicato dos Professores, o Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro-JF) compartilhou um alerta. Os golpes são aplicados por telefone e os autores pedem valores para liberação dos precatórios das ações de 20%.

Por meio de nota, o Sinpro esclarece que não está solicitando tais valores e que vai buscar as providências cabíveis. O Sindicato orienta os professores que receberem ligações com esse teor, que não realizem pagamentos e que confirmem com os canais de atendimento do Sinpro telefone fixo 3257-5000 e pelo WhatsApp 32 98841-3502 atendimento geral, ou 32 98841-3255, atendimento especializado do departamento jurídico) e, por fim, anotar o número pelo qual recebeu a ligação e informar o acontecido ao Sinpro-JF.