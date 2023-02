Termina nesta quinta-feira (02) o prazo para o pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, as pessoas que não possuem débito com o município e desejam obter o desconto de 10% para pagamento à vista do IPTU/2023 devem retirar o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no site da Prefeitura, no ítem “IPTU Online”.

Caso aqueles que não conseguirem emitir o documento de maneira online, a PJF oferece esse serviço no Departamento de Atendimento ao Cidadão Centro e Regionais (DAC) através de agendamento pelos telefones: (32) 2104-8530 | 2104-8531 2104-8580 | 3690-8151 | 2104-8531 (WhatsApp).

Ainda neste ano, será possível emitir o boleto diretamente nas casas lotéricas conveniadas com a PJF. Confira a lista neste link. Também é possível parcelar o valor do imposto em 10 vezes sem desconto, com o vencimento da primeira parcela em 20 de março de 2023 e as demais, nos dias 20 dos meses subsequentes, até dezembro.

Entre os dia 01 e 19 de março, os imóveis edificados ou não dos quais a PJF possua o endereço de notificação, irão receber o carnê pelos Correios ou serem emitidos pelo site da PJF.





