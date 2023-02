Um homem, de 27 anos, foi agredido e roubando por oito pessoas dentro de um condomínio na noite desta quarta (01) no bairro Jóquei Clube 2, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares compareceram no Hospital de Pronto Socorro (HPS) onde a vítima estava e a mesma relatou que foi abordada em uma área comum do local pelos suspeitos, alguns com pedaços de pau na mão, que agrediram a vítima e roubaram seu celular.

Após o roubo a vítima foi socorrida pela mãe que o acompanhou até o hospital. A vítima também relatou que os suspeitos pareciam ser moradores do condomínio, mas não passou mais informações.

Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.





Tags:

Baleado | Campos dos goytacazes | doação de sangue | Jóquei clube | Recepção | roubo | Tentativa de Homicídio | Violência