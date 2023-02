Um paciente de aproximadamente 40 anos está internado na Sala de Urgência do Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Geraldo Teixeira desde a segunda-feira (31). De acordo com a Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) o homem foi vítima de atropelamento.

As características do paciente são: homem adulto negro/pardo, estatura alta, cabelo grisalho, possui tatuagens: no braço com desenho de peixe e a frase "P de mãe". Não porta documentos. O HPS orienta a quem tiver alguma informação que possa fazer contato por meio do telefone (32)3690-8358



