Foi divulgado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, nesta quinta-feira (02), o resultado final do Módulo III do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism). De acordo com a instituição, são 2.273 vagas foram distribuídas em 75 graduações, sendo 1.903 oportunidades para 66 cursos do campus sede e outras 360 vagas para nove graduações em Governador Valadares.

O resultado final será divulgado na página da Copese.

Além da primeira lista de aprovados, estão previstas cinco chamadas para o primeiro semestre. O primeiro edital será divulgado no dia 1º de março. Os candidatos devem consultar o cronograma de reclassificação disponível no site da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara).

Os aprovados podem realizar a pré-matrícula on-line no primeiro semestre deste ano do Pism no dia 8 de fevereiro, a partir das 12h. O prazo final para a realização da pré-matrícula é até às 23h59 do dia 12 do mesmo mês para a realização do procedimento, que compõe uma das fases obrigatórias da matrícula na UFJF. Veja aqui mais informações sobre a matrícula.

Ainda de acordo com a UFJF, o encaminhamento dos documentos via sistema deve ser feito entre os dias 15 e 23 de fevereiro.

O edital também informa que os candidatos aprovados para o segundo semestre, nos cursos com duas entradas anuais, ficarão em lista de espera aguardando a convocação, de acordo com o cronograma a ser divulgado na página da Cdara.