Três pessoas envolvidas em casos de homicídios tentados e consumados foram indiciadas como suspeitas da autoria dos crimes, que ocorreram na Zona Norte de Juiz de Fora. De acordo com a Polícia Civil, as apurações foram concluídas nesta semana. As três pessoas tinham na ocasião tinham 26, 35, 53 anos, respectivamente, quando foram indiciadas. Os casos foram registrados nos anos de 2011, 2019 e 2020.



Conforme o delegado Vítor Fiuza, foi esclarecido o crime de tentativa de homicídio ocorrido no Parque das Águas, em novembro de 2020, quando um rapaz, com 28 anos de idade à época dos fatos, foi atingido por disparos de arma de fogo. Ele explica que as investigações apontaram que um suspeito, que na ocasião tinha 26 anos, teria cometido a prática criminosa em virtude de um desentendimento anterior com a vítima.

Também foi apurado o ato infracional cometido no ano anterior, em setembro, no bairro Jóquei Clube, quando um homem – que tinha 39 anos na época - foi morto a tiros. A motivação do ato, segundo o levantamento da Polícia Civil, teria sido a rivalidade entre membros de diferentes bairros. O crime foi praticado por um adolescente que tinha 16 anos. Os autos foram remetidos à Vara da Infância e da Juventude.

O terceiro caso é o homicídio tentado ocorrido em junho de 2011, na Zona Norte, onde uma mulher, com 43 anos à época do fato, foi atacada com golpes de faca. A Polícia Civil identificou o suspeito de ter executado o crime, um homem – que tinha 35 anos na data do ocorrido. Além disso, investigações apontaram que o mandante do crime teria sido o marido da vítima – que, na ocasião, tinha 53 anos. A relação entre a mulher e o companheiro era marcada por discussões.

Os trabalhos investigativos foram realizados pela equipe do Núcleo de Acervo Cartorário (NAC), da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Juiz de Fora, em meio aos trabalhos de inteligência e ao uso de novas ferramentas utilizadas nas atividades de investigação criminal e polícia judiciária.