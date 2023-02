A equipe de fiscalizações da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) identificaram mais de 400kg de produtos irregulares em dois supermercados do Centro cidade. O primeiro fica na Avenida Avenida Barão do Rio Branco, nº 700, onde foram apreendidos 281,26 kg de produtos. Outra ação, que aconteceu em supermercado da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 214, constatou 150,72 kg de produtos inadequados. Nas duas situações, as irregularidades verificadas foram prazo de validade vencido e acondicionamento sem a devida refrigeração.



Ambos os estabelecimentos foram autuados por incoerência na precificação de produtos e pelo não funcionamento regular de leitores ópticos, conforme a equipe de fiscalização. Segundo a agência, o código de defesa do consumidor prevê que os preços devem estar expostos de forma que o consumidor os visualize sem ajuda. Já os leitores ópticos precisam estar em funcionamento e à disposição do cliente, a uma distância máxima de 15 metros entre qualquer produto e o leitor óptico mais próximo.



Caso o consumidor perceba alguma irregularidade em estabelecimento comerciais, pode realizar denúncia junto ao Procon, por meio dos telefones do setor de atendimento (3690-7610 ou 3690-7611) ou WhatsApp do Procon (98463-2687).

Tags:

fiscalização | Procon | supermercados