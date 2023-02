Foi preso nesta sexta-feira (03) um homem de 54 anos, suspeito de agredir a ex-esposa, de 34 anos. O crime teria acontecido em Juiz de Fora e de acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a vítima teria informado que havia ido até a casa do autor, e em dado momento, quando disse que iria embora, o autor começou a agredi-la, ameaçando-a de morte. Ela conseguiu se desvencilhar do sujeito e fugir da residência por uma janela.

Segundo a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), delegada Alessandra Aparecida Azalim, assim que a vítima procurou a PCMG, nesta sexta (03), foram realizadas oitivas e realizado exame de corpo de delito.

O homem foi encontrado pela PCMG na Av. Brasil. Ele recebeu voz de prisão e encaminhado para a delegacia, onde foi ratificado sua prisão em flagrante delito, sendo encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.





Foto: Paulo Inácio - PJF quer que cidade se torne uma potência nas festividades do carnaval

Tags:

Agredir | Agressão | Detém | Estruprar | Ex-companheira | Guarda Civil Municipal | Polícia | prisão | São francisco de itabapoana | Sorocaba | Suspeito