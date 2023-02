Dois homens, de 20 e 24 anos, foram presos, um adolescente, que não teve a idade revelada, apreendido e outras dez pessoas conduzidas até a Delegacia para prestarem esclarecimentos, durante uma operação da Polícia Civil na última semana na Zona Norte de Juiz de Fora. A ação teve como objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão, bem como de prisão, mas também de arrecadar provas relacionadas a crimes de homicídio ocorridos na Zona Norte.

Conforme informações do delegado Samuel Neri, a manobra, que contou com apoio de cães farejadores da Polícia Militar de Minas Gerai, foi desencadeada nos bairros Jardim Natal e Jóquei Clube e resultou na apreensão de um veículo, aparelhos celulares, dinheiro, cocaína, maconha e crack. O adolescente foi apreendido com drogas.

Na ocasião, foi cumprido mandado de prisão temporária contra o jovem, de 24 anos, pela prática do crime de homicídio, ocorrido no dia 19 de dezembro de 2022, no bairro Jóquei Clube, onde um rapaz, de 26 anos, foi morto por disparos de arma de fogo. Já o suspeito de 24 anos foi preso na posse de um aparelho celular pelo crime de receptação.

De acordo com Samuel Neri, as drogas pertencem a um investigado, de 21 anos, que se encontra foragido da Justiça. O carro dele foi apreendido durante a ação.

