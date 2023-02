O Plano de Saneamento Básico de Juiz de Fora (PSB-JF), usado para assegurar a universalização do acesso aos serviços públicos de saneamento básico, teve sua revisão encerrada no último mês de janeiro. De acordo com a Prefeitura, o primeiro plano elaborado em Juiz de Fora foi em 2014, em que foram estabelecidos objetivos e metas para a prestação de serviços de saneamento para um horizonte de 20 anos.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a revisão do PSB-JF abordou três dos quatro pilares do saneamento básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, uma vez que a componente limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos foi tratada recentemente no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS-JF), aprovado em 2021, dispensando uma nova atualização.

Todo o processo contou com a participação da sociedade por meio de audiência e consultas públicas. Conforme o Executivo, a atualização foi coordenada pela Secretaria de Planejamento Urbano (Sepur), em parceria com o Comitê Técnico Intersetorial de Saneamento Básico (CTI/Saneamento). Este é composto por técnicos da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), pelo Departamento de Limpeza Urbana (Demlurb), pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) e Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (Arisb-MG).

Segundo a Secretaria de Planejamento Urbano, o PSB-JF é importante para uma cidade como Juiz de Fora, porque prevê as metas e ações para a minimização de inundações, alagamentos, para a universalização dos serviços de saneamento, entre outros aspectos que compõem a política municipal de saneamento básico.

Uma página foi criada pela Prefeitura onde é possível obter informações sobre as fases do processo de revisão do Plano, e o conteúdo de cada produto

Acesse aqui e saiba mais sobre:



-Produto 1: Plano de Trabalho



- Produto 2: Diagnóstico do Município e dos Serviços de Saneamento

I - Caracterização Geral do Município;

II - Situação dos Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário;

III - Situação dos Serviços de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana.



-Produto 3: Atualização dos Prognósticos e Alternativas para a Universalização dos Serviços;



-Produto 4: Redefinição dos Programas, Projetos e Ações;



-Produto 5: Redefinição das Ações de Emergência e Contingência;



-Produto 6: Atualização do Termo de Referência para elaboração do Sistema de Informação Municipal de Saneamento Básico;



-Produto 7: Atualização dos Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação Sistemática;



-Produto 8: Documento Síntese da Revisão do PSB-JF.



Para mais informações e acompanhamento, acesse o site do PSB/JF e confira todo o passo a passo de sua revisão. O e-mail psb.juizdefora.2022@gmail.com e o telefone 3690-7317 estão disponíveis para o caso de dúvidas e manifestações da população.

Tags:

Bacia do paraíba | Campos dos goytacazes | Ceivap | Rio Paraíba do Sul | saneamento