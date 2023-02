Um homem de 50 anos entrou em um ônibus da linha Santa Luzia na madrugada desta quinta-feira (9), por volta das 00:27, simulando estar armado e abordou o cobrador do veículo, anunciando a ação delituosa. O trabalhador reagiu e entrou em luta corporal com o sujeito. O motorista do veículo ajudou o cobrador e os dois conseguiram deter o autor até a chegada da viatura da Polícia Militar que efetuou a prisão do homem. Nada foi roubado do veículo e o plástico usado para simular a arma foi apreendido.







