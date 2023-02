O trânsito será alterado para o desfile do Bloco das Cores pela Avenida Getúlio Vargas marcado para a sexta-feira (10), a partir das 19h. A passagem de veículos será totalmente interrompida. Todas as linhas de ônibus do local serão desviadas e os pontos de ônibus desativados durante a passagem dos foliões. A concentração do bloco será a partir das 17h na Praça do Riachuelo.



Confira as alterações nos trajetos das linhas de ônibus:

- Linhas 102, 116:

-Itinerário: ... Av. Rio Branco, Rua Agassis, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Brasil (Margem Direita), Viaduto Augusto Franco, alça do Viaduto, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco. Pontos para embarque e desembarque: Av. Brasil e Praça da Estação.



- Linhas 101, 103, 105, 107, 109, 110, 150, 155:

-Itinerário: …Av. Brasil (Margem Direita), Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco, Av.Francisco Bernardino, Av. Rio Branco...

Pontos para embarque e desembarque: Av. Brasil e Praça da Estação.



- Linhas 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 e 210:

Itinerário: … Av. Rio Branco, Rua Agassis, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Brasil (Margem Direita), Viaduto Augusto Franco, Av. Presidente Itamar Franco, Av. Rio Branco…

Pontos para embarque e desembarque: Av. Brasil Av. Presidente Itamar

Franco e Rio Branco



- Linhas 703, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719,

721, 722, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 738, 740, 741,

742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 751, 753, 760:

Itinerário: … Av. Brasil (Margem Direita), Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco, Av.

Francisco Bernardino, Viaduto Helio Fádel Araujo…

-Ponto para embarque e desembarque: Av. Brasil e Travessa Dr. Prisco.



- Linhas 700, 701, 702, 704, 705, 709 e 737:

Itinerário: … Av. Dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão do Rio Branco (Pista Lateral), Rua Marechal Setembrino de Carvalho, Av. Brasil (Margem Direita), Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernadino, Av. Barão de Cataguases, Av. dos Andradas...

-Ponto para embarque e desembarque: Travessa Dr. Prisco e Av. dos Andradas.



- Linha 311:

Itinerário: … Av. Rio Branco (pista lateral), Rua Agassis, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Brasil (Margem Direita), Rua Espirito Santo, Av. Brasil (Margem Direita)…

Ponto para embarque e desembarque: Av. Brasil.



- Linhas 301 a 309, 313 a 399:

Itinerário: … Rua da Bahia, Rua ngelo Falci, Av. Francisco Bernardino, Viaduto Helio Fádel Araujo, Av. Brasil (Margem Direita)…

Ponto para embarque e desembarque: Praça da Estação e Av. Brasil.



- Linhas 400, 413, 420, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 435 e 436:

Itinerário: …Rua Benjamin Constant, Av. Brasil (Margem Direita), Viaduto Augusto Franco, Av. Francisco Bernardino, Viaduto Hélio Fádel Araújo…

Ponto para embarque e desembarque: Av. Brasil e Praça da Estação.



Linhas 411, 415, 424, 430, 431, 432, 433, 434, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445,

447:

Itinerário: …Viaduto Augusto Franco, Alça do viaduto, Rua ngelo Falci, Av. Francisco Bernardino, Viaduto Hélio Fádel Araújo, Av Brasil (Margem Direita)…

Ponto para embarque e desembarque: Rua ngelo Falci, Praça da Estação e Av. Brasil.



- Linhas 402, 403, 404, 405, 406:

Itinerário: …Av. Rio Branco (pista lateral), Rua Agassis, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Brasil, Viaduto Augusto Franco, Av. Itamar Franco, Av. Rio Branco (pista central)...

Ponto para embarque e desembarque: Av. Brasil, Av. Presidente Itamar Franco e Av. Rio Branco.



- Linhas 516, 530, 533, 538, 540, 542:

Itinerário: … Av. Dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão do Rio Branco (Pista Lateral), Rua Marechal Setembrino de Carvalho, Av. Brasil (Margem Direita), alça do Viaduto Augusto Franco, Av. Francisco Bernadino, Av. Barão de Cataguases, Av. dos Andradas…

Ponto para embarque e desembarque: Av. dos Andradas, Av. Brasil, Praça da Estação



- Linhas 519, 523, 529, 543, 546, 549:

Itinerário: …Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Viaduto Hélio Fadel, Av. Brasil (Margem Direita), Viaduto Augusto Franco, Av. Itamar Franco,...

Ponto para embarque e desembarque: Av. Presidente Itamar Franco, Praça da Estação e Av. Brasil, Av. Itamar Franco…



- Linha 539, 544, 548:

Itinerário: …Av. Dos Andradas, Av. Rio Branco, Av. Itamar Franco...

Ponto para embarque e desembarque: Av. dos Andradas, Av. Rio Branco e Av. Itamar Franco.



- Linhas 600 a 610, 613 a 616, 620, 621:

Itinerário: … Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão do Rio Branco (Pista Lateral), Rua Marechal Setembrino de Carvalho, Av. Brasil (Margem Direita), Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernadino, Av. Barão de Cataguases, Av. dos Andradas...

Ponto para embarque e desembarque: Av. Brasil, Travessa Dr. Prisco e Av. dos Andradas.