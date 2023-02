Neste sábado (11) quatro missas serão realizadas em homenagem Nossa Senhora de Lourdes. A Arquidiocese informa que as missas serão realizada para que o maior número de fiéis possam participar da festa.

Nossa Senhora de Lourdes teve título recebido pelo fato de ter aparecido na cidade de mesmo nome, localizada na França. Foi nesta data, em 1858, que a jovem Bernadette Soubirous viu a Virgem Maria pela primeira vez, na gruta de Massabielle, em Lourdes. A primeira de dezoito aparições, que se repetiram pelos dias que seguiram.

Confira as programações completas:

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Bairro Francisco Bernardino

*A Matriz Nossa Senhora de Lourdes fica na Av. Juscelino Kubitscheck, 790 – Francisco Bernardino

Até dia 10 de fevereiro – Novena

19h – Celebração Eucarística com bênção do Santíssimo Sacramento

*Durante a novena, a paróquia arrecadará leite, biscoito e papel higiênico, sendo as doações destinadas aos Vicentinos, Casa Bethânia e Instituto Padre João Emílio.

Dia 11 de fevereiro – Sábado – Dia de Nossa Senhora de Lourdes

6h, 9h, 15h e 19h– Celebrações Eucarísticas com bênção do Santíssimo Sacramento

*Neste dia, a Igreja Matriz ficará aberta o dia todo.

**Haverá funcionamento de barraquinhas nos dias 10 e 12 de fevereiro, após a Missa.

*** No dia 11 de fevereiro as barracas irão funcionar após as celebrações das 15h e 19h.

Dia 12 de fevereiro – Domingo

8h – Santa Missa

18h – Solene procissão com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes pelas ruas do bairro

19h – Celebração Eucarística

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Pedro Teixeira/MG

*A Matriz Nossa Senhora de Lourdes fica na Praça Nossa Senhora de Lourdes, 160 – Centro

Até dia 10 de fevereiro – Novena

18h - Missa

Dia 11 de fevereiro – Sábado – Dia de Nossa Senhora de Lourdes

5h – Concentração na praça seguindo em caminhada para a Gruta Nossa Senhora de Lourdes com a oração do Terço

6h – Missa na Gruta Nossa Senhora de Lourdes

10h – Carreata

12h – Missa na Matriz dedicada aos enfermos e idosos

13h30 – Leilão de gado

17h – Missa Solene, seguida de procissão luminosa pelas ruas da cidade

Logo após, leilão de prendas

Dia 12 de fevereiro – Domingo

14h – Santa Missa em Ação de Graças pela Festa

Em seguida, show de prêmios7

Igreja Nossa Senhora de Lourdes – Bairro Alto Grajaú (Pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Líbano)

*A igreja fica na Rua Wady Abdo Farah, 170 - Alto Grajaú

Até dia 10 de fevereiro – Tríduo

19h – Missa

Dia 11 de fevereiro – Sábado – Dia de Nossa Senhora de Lourdes

19h – Missa festiva

