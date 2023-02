O Bloco carnavalesco Xota Éfe emitiu na última terça-feira (07), uma nota de repúdio contra o tratamento recebido no último sábado (04) durante o desfile do bloco pela equipe técnica responsável pela produção do evento. De acordo com a nota, um dos integrantes da equipe teria chamado uma das participantes do bloco de "louca".



Além disso, umas das artistas que iria se apresentar no evento teria pedido ao responsável pela iluminação que não usasse luzes estroboscópicas, pois outra participante do grupo é fotossensível e poderia passar mal durante a apresentação.



O pedido, segundo a nota, foi negado pela equipe técnica e durante as apresentações, uma das participantes do bloco passou mal e convulsionou. O bloco também afirma em nota, que a produção não prestou socorro à vítima e ainda teriam mandado outras participantes a calarem a boca. Na última quarta-feira (08), o Bloco “Xota Éfe” e o Bloco “Muvuka” se reuniram com a Funalfa e com a A2 Produções, empresa responsável pela prestação de serviços de produção de eventos do Carnaval 2023 em Juiz de Fora.



Na reunião, foram definidas algumas ações sobre o ocorrido no último sábado (04) para que sejam evitadas outras situações similares. De acordo com o bloco, será realizada, pela Funalfa, a capacitação de todos os prestadores de serviço da Prefeitura e/ou contratados pela A2 Produções que forem designados para trabalhar nos eventos do carnaval. O treinamento visa preparar os profissionais para que estejam aptos a lidar com o público e com os artistas.



Também foi definido que haverá solicitação prévia do mapa de luz com suas possíveis restrições e orientações aos blocos. Além disso, haverá a suspensão da participação dos técnicos responsáveis nos shows do Bloco Xota Éfe em toda a programação do Carnaval 2023. A empresa de luz e sonorização do evento é terceirizada e será notificada tanto sobre o ocorrido, quanto sobre o veto aos funcionários. Caso descumpra a orientação, outras medidas jurídicas serão tomadas.



Após contato com a nossa reportagem, a Prefeitura informou que não irá se pronunciar sobre o caso.