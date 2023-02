Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas no último sábado (11) no bairro Monte Castelo, região Norte de Juiz de Fora. De acordo com a PM, o rapaz estaria realizando o comércio de entorpecentes no local. Os policiais conseguiram localizar o autor após informações fornecidas através de denúncia. Com ele foram encontrados e apreendidos:

- 102 pinos de cocaína

- 01 bucha de maconha

- 01 balança de precisão

- R$88,00

- 01celular

- 01 Caderno com anotações do tráfico

- 01 Mochila

O rapaz foi preso em flagrante e levado para a delegacia.