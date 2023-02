Um jovem, de 18 anos, foi preso e um menor, de 17 anos, apreendido com 150 pedras de crack, maconha, celular e dinheiro no fim da noite desta terça (14) no bairro Nossa Senhora Aparecida, Zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, durante uma operação policial no bairro, os dois suspeitos, conhecidos dos militares por tráfico de drogas, ao verem os policiais tentaram fugir entrando em uma residência. Os policiais cercaram os suspeitos, que durante a ação tentaram descartar uma sacola, localizada pelos militares. Dentro da sacola haviam 150 pedras de crack, duas buchas de maconha, dois celulares, material para embalar drogas e R$885,95.

O jovem foi preso e o menor apreendido pelo crime de tráfico de drogas. Eles foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





