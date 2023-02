Um homem que ainda não teve a idade divulgada foi preso no Bairro Estrela Sul, na tarde desta quarta-feira (15). De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, se trata de um infrator de alta periculosidade, oriundo do Rio de Janeiro. Ainda confirme a PM, o homem pode estar em Juiz de Fora em função da fuga de uma grande apreensão de drogas realizada no Rio de Janeiro na terça-feira (14).



Tags:

assassinato | Casal | Drogas | Frogas | Geral | Gestante | Operação Tabuleiro | Polícia | Polícia Federal | Regiões | Roraima | Sorocaba | Tráfico | tráfico de drogas