O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) manterá suas atividades normalmente no período do carnaval. Apenas na terça (21) os serviços de coleta domiciliar e seletiva e os ecopontos estarão com as ações suspensas. O Demlurb pede a colaboração da população para que não descarte o lixo fora do dia de coleta. Todos os serviços retornam normalmente a partir de quarta-feira (22).

Durante o período de carnaval, o Demlurb conta com os serviços de varrição, capina, roçada, recolhimento e lavação na região central. Além disso, após o encerramento de todos os blocos de carnaval, as limpezas são efetuadas para garantir que as vias estejam em condições adequadas para a população.

O Departamento segue de prontidão durante todo o carnaval em regime de plantão para as possíveis demandas emergenciais em decorrência do período chuvoso.

As solicitações para serviços de zeladoria podem ser feitas pelo Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário, através do número (32) 3690-7241, por telefone ou WhatsApp.