A lona de cobertura de uma arquibancada da Passarela do Samba que receberá os desfiles das Escolas de Samba de Juiz de Fora foi derrubada pelas chuvas que atingiram Juiz de Fora na tarde desta sexta-feira (17). De acordo com a Prefeitura, a cobertura estava solta, porque seria fixada quando o temporal começou. O município também destacou que ninguém se feriu e não houve ano à estrutura da arquibancada. O problema foi pontual e a estrutura será fixada normalmente.



Até as 16h50, a Defesa Civil registrou duas ocorrências relacionadas às chuvas nesta sexta-feira (17). Uma ameaça de escorregamento de talude no bairro Santa Cecília e o destelhamento parcial de um imóvel no bairro Graminha.

Moradores do bairro São Geraldo também ficaram ilhados, após as ruas mais baixas do bairro ficarem alagadas com o forte temporal desta sexta (17) (foto abaixo).

FOTO: Redes sociais - Bairro São Geraldo alagou com as chuvas dessa sexta (17)

